WebCatalog
Listonic

Listonic

app.listonic.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Listonic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ قائمة في ثوانٍ وشاركها مع عائلتك وشاهد أي تغييرات مباشرة. Listonic هي أفضل قائمة تسوق للعائلات!

الموقع الإلكتروني: listonic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Listonic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AnyList

AnyList

anylist.com

TickTick

TickTick

ticktick.com

Flipp

Flipp

flipp.com

Waplog

Waplog

waplog.com

Google Shopping List

Google Shopping List

shoppinglist.google.com

Rediff.com

Rediff.com

rediff.com

Zillum

Zillum

accounts.zoho.com

ReadyRosie

ReadyRosie

app.readyrosie.com

Google Family Link

Google Family Link

familylink.google.com

Slant

Slant

slant.co

Shopper

Shopper

lists.myshopperapp.com

TalkingPoints

TalkingPoints

app.talkingpts.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية