تدعم بيثاني الأطفال والأسر الضعيفة في الولايات المتحدة والعالم، من خلال الرعاية البديلة والحفاظ على الأسرة، وخدمات اللاجئين، والتبني، والمزيد.

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