تساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية. إن التواجد هناك من أجل أطفالك هو الأولوية القصوى. تأسست TalkingParents على فكرة المساءلة المتبادلة، وتسعى جاهدة لزيادة الانسجام الأسري من خلال تحسين التواصل والشفافية.

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