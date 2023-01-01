ET Money (ETMONEY سابقًا) هو التطبيق الأفضل والأعلى تقييمًا في الهند لاستثمار الصناديق المشتركة في الصناديق المشتركة المباشرة وجميع احتياجاتك الأخرى لإدارة التمويل الشخصي في مكان واحد. مع ET Money، يمكنك استثمار وتتبع وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بك في صناديق الاستثمار المباشرة ذات العمولة الصفرية، والحصول على معدل فائدة مضمون من الودائع الثابتة، والحصول على معاش تقاعدي مضمون للتقاعد من خلال الاستثمار في NPS. يمكنك أيضًا تأمين عائلتك من خلال بوليصة التأمين على الحياة والتأمين الصحي أو التأمين الطبي.

الموقع الإلكتروني: etmoney.com

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