WebCatalog
ET Money

ET Money

etmoney.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ET Money على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ET Money (ETMONEY سابقًا) هو التطبيق الأفضل والأعلى تقييمًا في الهند لاستثمار الصناديق المشتركة في الصناديق المشتركة المباشرة وجميع احتياجاتك الأخرى لإدارة التمويل الشخصي في مكان واحد. مع ET Money، يمكنك استثمار وتتبع وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بك في صناديق الاستثمار المباشرة ذات العمولة الصفرية، والحصول على معدل فائدة مضمون من الودائع الثابتة، والحصول على معاش تقاعدي مضمون للتقاعد من خلال الاستثمار في NPS. يمكنك أيضًا تأمين عائلتك من خلال بوليصة التأمين على الحياة والتأمين الصحي أو التأمين الطبي.

الموقع الإلكتروني: etmoney.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ET Money. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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