WebCatalog
Scripbox

Scripbox

scripbox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scripbox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Scripbox هو الحل الشامل لجميع أهدافك المالية. ابدأ في إدارة ثروتك من خلال الاستثمار في أفضل صناديق الاستثمار والودائع الثابتة الموصى بها عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: scripbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scripbox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ET Money

ET Money

etmoney.com

Groww

Groww

groww.in

Zerodha Coin

Zerodha Coin


ICICI Direct

ICICI Direct

icicidirect.com

INDmoney

INDmoney

indmoney.com

Bluejay

Bluejay

bluejay.finance

mStock

mStock

mstock.com

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Fidelity Investments

Fidelity Investments

fidelity.com

Paytm Money

Paytm Money

paytmmoney.com

Kotak

Kotak

kotaksecurities.com

Kotax Neo

Kotax Neo

kotaksecurities.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية