INDmoney هو تطبيق SuperMoney للتتبع والحفظ والتخطيط والاستثمار. يقوم INDmoney تلقائيًا وبشكل آمن بتتبع جميع استثماراتك وقروضك ونفقاتك وبطاقات الائتمان وأجهزة التوفير وPF's وEPF's. يمكنك تتبع الوسطاء والبنوك والموزعين والمستشارين. توصي INDmoney بإجراءات لك لتوفير أموالك وتحسين محفظتك ثم استثمار أموالك بدون عمولة. يمكنك الاستثمار مباشرة في الأسهم الأمريكية من الهند، وصناديق الاستثمار المشتركة وخطة الاستثمار المباشر بدون عمولة، وFD's (الودائع الثابتة)، والسندات وPMS.

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