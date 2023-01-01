WebCatalog
INDmoney

INDmoney

indmoney.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من INDmoney على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

INDmoney هو تطبيق SuperMoney للتتبع والحفظ والتخطيط والاستثمار. يقوم INDmoney تلقائيًا وبشكل آمن بتتبع جميع استثماراتك وقروضك ونفقاتك وبطاقات الائتمان وأجهزة التوفير وPF's وEPF's. يمكنك تتبع الوسطاء والبنوك والموزعين والمستشارين. توصي INDmoney بإجراءات لك لتوفير أموالك وتحسين محفظتك ثم استثمار أموالك بدون عمولة. يمكنك الاستثمار مباشرة في الأسهم الأمريكية من الهند، وصناديق الاستثمار المشتركة وخطة الاستثمار المباشر بدون عمولة، وFD's (الودائع الثابتة)، والسندات وPMS.

الموقع الإلكتروني: indmoney.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ INDmoney. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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