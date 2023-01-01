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Zerodha Coin

Zerodha Coin

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الموقع الإلكتروني: zerodha.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerodha Coin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zerodha Coin هي أكبر منصة لصناديق الاستثمار المشتركة المباشرة في الهند والتي تتيح لك شراء صناديق الاستثمار المباشرة عبر الإنترنت دون إرجاع العمولة، مباشرة من شركات إدارة الأصول. صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والعملات والسندات والمزيد، كل ذلك في حساب Demat الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: zerodha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerodha Coin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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