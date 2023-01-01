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Zerodha Coin هي أكبر منصة لصناديق الاستثمار المشتركة المباشرة في الهند والتي تتيح لك شراء صناديق الاستثمار المباشرة عبر الإنترنت دون إرجاع العمولة، مباشرة من شركات إدارة الأصول. صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والعملات والسندات والمزيد، كل ذلك في حساب Demat الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: zerodha.com

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