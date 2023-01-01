شركة فيديليتي للاستثمارات، والتي يشار إليها عادةً باسم فيديليتي، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم إدارة وأبحاث فيديليتي أو FMR، هي شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في بوسطن، ماساتشوستس. تأسست الشركة في عام 1946 وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 3.3 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من يونيو 2020 ويبلغ إجمالي قيمة أصول العملاء مجتمعة 8.3 تريليون دولار أمريكي. تدير شركة Fidelity Investments شركة وساطة، وتدير عائلة كبيرة من صناديق الاستثمار المشتركة، وتوفر توزيع الأموال والمشورة الاستثمارية، وخدمات التقاعد، وصناديق المؤشرات، وإدارة الثروات، والعملات المشفرة، وتنفيذ الأوراق المالية ومقاصتها، والتأمين على الحياة.

الموقع الإلكتروني: fidelity.com

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