Decisely هي شركة وساطة خدمات موارد بشرية ومتخصصة في الحلول التقنية المتكاملة للشركات الصغيرة. بدعم من وسطاء المزايا المرخصين والمتخصصين في الصناعة، يوفر حل Decisely المزيج الصحيح من مزايا الرعاية الصحية والتوظيف وإدارة الموارد البشرية والامتثال وكشوف المرتبات والتقاعد على منصة واحدة سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: decisely.com

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