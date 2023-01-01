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Namely

Namely

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الموقع الإلكتروني: namely.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Namely على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.

الموقع الإلكتروني: namely.com

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