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Paycor

Paycor

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الموقع الإلكتروني: paycor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paycor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط العمليات باستخدام برنامج الموارد البشرية الذي يدمج التوظيف وكشوف المرتبات والوقت والحضور وإدارة المزايا والمزيد! موثوق به من قبل أكثر من 30.000 منظمة.

الموقع الإلكتروني: paycor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paycor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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