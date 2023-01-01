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HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HealthBoxHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع HealthBoxHR. تتيح لك منصتنا إدارة كشوف المرتبات والإجازات المرضية والجداول الزمنية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مناسب. انضم إلى أكثر من مليون مستخدم راضٍ وشاهد كيف يمكن أن يساعدك HealthBoxHR في توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين عمليات الموارد البشرية لديك.

الموقع الإلكتروني: healthboxhr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HealthBoxHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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