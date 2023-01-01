WebCatalog

Kenjo

Kenjo

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kenjo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kenjo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مركز الموارد البشرية والعمليات لإدارة القوى العاملة بلا مكاتب نحن نساعدك على تبسيط عمليات الموارد البشرية، وتحسين إدارة الوقت، والبقاء متوافقًا مع القانون

الموقع الإلكتروني: kenjo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kenjo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

HRappka

HRappka

hrappka.pl

Ally

Ally

allyhub.co

factoHR

factoHR

factohr.com

LeaveBoard

LeaveBoard

leaveboard.com

OpsBase

OpsBase

opsbase.com

HR Neeti

HR Neeti

hrneeti.com

Kredily

Kredily

kredily.com

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية