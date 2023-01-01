Built for Teams

برامج الموارد البشرية مصممة خصيصًا لك. أدوات بديهية وقوية مصممة لمساعدتك على تخطيط القوى العاملة لديك وتوظيفها وإدارتها والاحتفاظ بها.

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