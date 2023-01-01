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CharlieHR

CharlieHR

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الموقع الإلكتروني: charliehr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CharlieHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج الموارد البشرية الذي سيحبه فريقك. تحظى شركة CharlieHR بثقة أكثر من 7000 شركة للمساعدة في إدارة فرقها. برنامج الموارد البشرية مصمم بشكل جميل وبسيط وسهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: charliehr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CharlieHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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