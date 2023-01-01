WebCatalog
RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RisePath Projects على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكمل المشاريع بشكل أسرع وابق أكثر تنظيمًا مع مشاريع RisePath (المعروفة سابقًا باسم PlanCentral). يعد RisePath Projects تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي مع مدير المهام وتخزين الملفات والمزيد من الميزات. تم تصميم تطبيق تخطيط المشاريع هذا ليكون بسيطًا ولكنه فعال للغاية، لمساعدة الفرق على إكمال المشاريع بشكل أسرع والبقاء أكثر تنظيمًا.

الموقع الإلكتروني: plancentral.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RisePath Projects. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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