أكمل المشاريع بشكل أسرع وابق أكثر تنظيمًا مع مشاريع RisePath (المعروفة سابقًا باسم PlanCentral). يعد RisePath Projects تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي مع مدير المهام وتخزين الملفات والمزيد من الميزات. تم تصميم تطبيق تخطيط المشاريع هذا ليكون بسيطًا ولكنه فعال للغاية، لمساعدة الفرق على إكمال المشاريع بشكل أسرع والبقاء أكثر تنظيمًا.

الموقع الإلكتروني: plancentral.com

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