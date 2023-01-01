Mately هي أداة بسيطة تساعد الأفراد والفرق الصغيرة على إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم. مهمتنا هي أن نقدم للفرق القدرة على الاستفادة من أكبر أصولهم - جهات الاتصال الخاصة بهم - من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام. هدفنا هو أن نصبح الحل المرجعي لكل من الأشخاص الذين يحتاجون إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) الشخصية وللفرق التي تحتاج إلى العمل مع العديد من جهات الاتصال (الشركات الناشئة، والمستثمرين، والموارد البشرية/مسؤولي التوظيف، ومندوبي المبيعات، ومديري العلاقات العامة/التسويق/الفعاليات، وما إلى ذلك).

الموقع الإلكتروني: mately.io

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