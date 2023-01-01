WebCatalog
Mately

Mately

mately.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mately على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mately هي أداة بسيطة تساعد الأفراد والفرق الصغيرة على إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم. مهمتنا هي أن نقدم للفرق القدرة على الاستفادة من أكبر أصولهم - جهات الاتصال الخاصة بهم - من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام. هدفنا هو أن نصبح الحل المرجعي لكل من الأشخاص الذين يحتاجون إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) الشخصية وللفرق التي تحتاج إلى العمل مع العديد من جهات الاتصال (الشركات الناشئة، والمستثمرين، والموارد البشرية/مسؤولي التوظيف، ومندوبي المبيعات، ومديري العلاقات العامة/التسويق/الفعاليات، وما إلى ذلك).

الموقع الإلكتروني: mately.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mately. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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