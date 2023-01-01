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Wellfound

Wellfound

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الموقع الإلكتروني: wellfound.com

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Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في مواجهة التحديات التي تواجهها في جمع الأموال والمواهب. لقد بدأت كلوحة مقدمة عبر الإنترنت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تحتاج إلى تمويل أولي. منذ عام 2015، يسمح الموقع للشركات الناشئة بجمع الأموال من المستثمرين الملائكيين مجانًا.

الموقع الإلكتروني: wellfound.com

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