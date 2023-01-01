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Givergy

Givergy

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الموقع الإلكتروني: givergy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Givergy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الأحداث الشخصية وحلول جمع التبرعات عبر الهاتف المحمول. - مجموعة من الأحداث الشخصية وخدمات جمع التبرعات عبر الإنترنت، أثبتت فعاليتها في جمع ما يصل إلى 50% أكثر لمؤسستك غير الربحية. تتمثل مهمة Givergy في مساعدة المنظمات على جمع المزيد من الأموال وتغيير العطاء الخيري في جميع أنحاء العالم. باعتبارها شركة B معتمدة مع منصة لجمع التبرعات حائزة على جوائز، تقدم Givergy مجموعة من حلول جمع التبرعات المتطورة ونصائح الخبراء. من خلال عملياتها في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وهونج كونج، دعمت Givergy أكثر من 3000 منظمة غير ربحية وجمعية خيرية لمساعدتها على جمع أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، مما ساعد بعضًا من أكبر الأسماء في صناعة جمع التبرعات. تغطي منصة جمع التبرعات Givergy كل جانب من جوانب جمع التبرعات بغض النظر عن حجم المنظمة.

الموقع الإلكتروني: givergy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Givergy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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