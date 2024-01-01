Bloomerang

Bloomerang

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الموقع الإلكتروني: bloomerang.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloomerang على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Donor management software that nonprofits actually love to use. Bloomerang helps nonprofits deliver a better giving experience so they can raise more funds and create lasting change.

الموقع الإلكتروني: bloomerang.co

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