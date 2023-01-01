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أكثر بكثير من مجرد إدارة علاقات العملاء (CRM). تمنحك Virtious أدوات إدارة علاقات العملاء وجمع التبرعات والتطوع والتسويق التي تحتاجها لإنشاء تجارب مانحين أكثر استجابة وتنمية العطاء.

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