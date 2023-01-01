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Virtuous

Virtuous

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الموقع الإلكتروني: virtuoussoftware.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Virtuous على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكثر بكثير من مجرد إدارة علاقات العملاء (CRM). تمنحك Virtious أدوات إدارة علاقات العملاء وجمع التبرعات والتطوع والتسويق التي تحتاجها لإنشاء تجارب مانحين أكثر استجابة وتنمية العطاء.

الموقع الإلكتروني: virtuoussoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Virtuous. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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