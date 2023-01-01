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Claritysoft

Claritysoft

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الموقع الإلكتروني: claritysoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Claritysoft على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر مزيج Clarity CRM الفريد من البساطة والفائدة والمرونة أتمتة تسويقية قوية وأتمتة المبيعات وأدوات خدمة العملاء وغير ذلك الكثير في واجهة بديهية وقابلة للتخصيص بالكامل. تم تصميم Clarity CRM، من Claritysoft، مع التركيز بشكل كبير على سهولة الاستخدام، وتم تصميمه لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة اعتماد المستخدم. يمنحك Clarity CRM قوة المؤسسة ووظائفها بجزء بسيط من التكلفة.

الموقع الإلكتروني: claritysoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Claritysoft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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