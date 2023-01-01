قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر مزيج Clarity CRM الفريد من البساطة والفائدة والمرونة أتمتة تسويقية قوية وأتمتة المبيعات وأدوات خدمة العملاء وغير ذلك الكثير في واجهة بديهية وقابلة للتخصيص بالكامل. تم تصميم Clarity CRM، من Claritysoft، مع التركيز بشكل كبير على سهولة الاستخدام، وتم تصميمه لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة اعتماد المستخدم. يمنحك Clarity CRM قوة المؤسسة ووظائفها بجزء بسيط من التكلفة.

الموقع الإلكتروني: claritysoft.com

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