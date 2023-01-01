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CrmOne

CrmOne

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الموقع الإلكتروني: crmone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CrmOne على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يبرز CrmOne كبرنامج CRM يناسب الشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء، ويتميز بواجهة مستخدم بديهية. وهو يتفوق في تسهيل توليد العملاء المحتملين ورعايتهم وتعزيز عمليات التسويق وتوفير إدارة فعالة لعمليات المبيعات.

الموقع الإلكتروني: crmone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CrmOne. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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