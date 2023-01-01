يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CrmOne على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يبرز CrmOne كبرنامج CRM يناسب الشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء، ويتميز بواجهة مستخدم بديهية. وهو يتفوق في تسهيل توليد العملاء المحتملين ورعايتهم وتعزيز عمليات التسويق وتوفير إدارة فعالة لعمليات المبيعات.

الموقع الإلكتروني: crmone.com

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