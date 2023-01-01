نموذج الخدمة – البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. هل لديك زوار لموقع الويب ولكنك لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

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