قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

الموقع الإلكتروني: wishpond.com

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