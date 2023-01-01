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Leadberry

Leadberry

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: leadberry.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leadberry على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.

الموقع الإلكتروني: leadberry.com

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