Fastbase هي شركة لتحليل الويب وقواعد البيانات تقدم مجموعة متزايدة من الأدوات لدعم التسويق والمبيعات بين الشركات. تأسست Fastbase في عام 2014 وفي يونيو 2016، أطلقت Fastbase Fastbase WebLeads وهي إضافة إلى Google Analytics تحدد الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. Fastbase WebLeads هي أداة لتتبع زوار الويب لبرنامج Google Analytics والتي تمكنك من اكتشاف الشركات والمؤسسات التي تبدي اهتمامًا بنشاطك التجاري، والمعلومات التي يبحثون عنها، والصفحات التي شاهدوها. إن الجمع بين بيانات قياس الأداء وعملاء الويب المدمجين الذين يقومون بمراقبة تطبيق Fastbase SaaS يعطي فهمًا حقيقيًا للجماهير الرقمية. من السهل التسجيل والبدء في استخدام Fastbase WebLeads عن طريق تسجيل الدخول باستخدام حساب Google analytics والموافقة على أن Fastbase يمكنه الوصول إلى بيانات Google analytics. في المرة الأولى في تطبيق Fastbase، يسترد Fastbase العملاء المتوقعين من حساب التحليلات الخاص بك ثم يبدأ في معالجتهم. توفر القائمة الرئيسية إمكانية البحث عن العملاء المحتملين ومرشح الموقع. طرق العرض الرئيسية هي: - الإحصائيات - العملاء المحتملون الجدد - العملاء المحتملون على الويب - العملاء المحتملون - العملاء المحتملون في إعلانات Google - عرض الخريطة يعد خيار "الإحصائيات" مفيدًا حقًا للحصول على لمحة سريعة عن النشاط الأخير - حيث يعرض الزوار الأكثر نشاطًا وتقسيمهم حسب الصناعة والبلد ، على الرغم من أن استخدام خيار "الخريطة" يعد أيضًا طريقة مفيدة لمعرفة مكان تواجد زوار الويب في جميع أنحاء العالم على الفور. معظم الخيارات لا تحتاج إلى شرح. يهدف Fastbase WebLeads إلى إنشاء عملاء محتملين بين الشركات. يمكنك إنشاء عوامل تصفية (زوار من بلد معين، زوار شاهدوا صفحة معينة وما إلى ذلك) وتصديرها إلى أوراق Excel وGoogle.

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