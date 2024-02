Free IP Geolocation API and Accurate IP Lookup Database Free IP API provides country, city, state, province, local currency, latitude and longitude, company detail, ISP lookup, language, zip code, country calling code, user-agent information, IP-Security information, time zone, current time, sunset and sunrise time, moonset and moonrise time from any IPv4 and IPv6 address in REST, JSON and XML format over HTTPS.

