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LeadBoxer

LeadBoxer

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: leadboxer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LeadBoxer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
منصات بيانات العملاء
برنامج تسجيل الرصاص
برامج تحديد هوية الزائرين

الموقع الإلكتروني: leadboxer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LeadBoxer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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