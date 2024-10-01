بدائل - Leadberry

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، ...

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور

Warmly

Warmly

warmly.ai

يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان ا...

Opensend

Opensend

opensend.com

احصل على البريد الإلكتروني للزائرين المجهولين. تستخدم الشركات سريعة النمو عبر الإنترنت Opensend لتنمية جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بها، وأتمتة إعادة استهداف البريد الإلكتروني، وتحسين تحويل البريد الإلكتروني.

Whois Visiting

Whois Visiting

whoisvisiting.com

تعد Whoisvisiting.com طريقة بسيطة وفعالة للعثور على الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك ولكن لا تتصل بك. يعمل النهج الفريد الذي تتبعه الشركة على تحويل زوار موقع B2B غير المعروفين إلى عملاء محتملين (والذي كان من الممكن أن يضيع لولا ذلك). تلقي تقارير في الوقت الحقيقي عن العملاء المتوقعين ذوي الإمكان...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في ا...

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / الع...

bant.io

bant.io

bant.io

منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.

Clickback

Clickback

clickback.com

Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.

Act-On

Act-On

act-on.com

توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."

User.com

User.com

user.com

User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثي...

LeadMagic

LeadMagic

leadmagic.io

LeadMagic هو منتج تعريف مواقع الويب الأكثر دقة للشركات. يوفر منتجنا للشركات بيانات التعريف الأكثر دقة حتى لو كان زوارها يعملون من المنزل. سنخبرك بالشركة ونقدم لك جهات الاتصال المقترحة للتنقيب. علاوة على ذلك، نوفر لك الآن واجهة برمجة التطبيقات لوضع البيانات في منصة بيانات العملاء الخاصة بك أو مزامنة ...

Leady.com

Leady.com

leady.com

أداة بديهية لتوليد الرصاص B2B. مناسبة لجميع شركات B2B، بدءًا من المتداول الفردي وحتى الشركات متعددة الجنسيات. يقدم Leady 2.0 لمديري التسويق بيانات سلوكية متعمقة لزوار موقع الويب ومستلمي البريد الإلكتروني، مما يسمح لهم بمراقبة عرض 360 درجة لدورة حياة العميل. يقدم بعد ذلك معلومات اتصال تفصيلية عن العم...

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.

Albacross

Albacross

albacross.com

تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما...

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront هي منصة Go-to-Market التي توفر لفرق المبيعات والتسويق كل ما يحتاجونه لكسب العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وباعتبارها عملية اندماج مشتركة بين شركتي Echobot الألمانية وLeadfeeder الفنلندية، تستطيع خوارزميات وتطبيقات Dealfront الوصول إلى البيانات والرؤى التي لا تستطيع الأدوات الأخرى الوصول ...

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

نحن نستخدم برنامج Teamgo منذ 15 شهرًا حتى الآن ووجدنا أنه لا يقدر بثمن في المساعدة في إدارة الزوار لدينا." - إس. موريس - سيغير Landmark Teamgo طريقة تفكيرك في إدارة الزوار. أبهر ضيوفك بعلامة الزائر سهلة الاستخدام التي تعمل باللمس في الحل الذي يبدو احترافيًا، وسهل الإعداد ويسعد استخدامه، يتميز برنامج...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...

Foureyes

Foureyes

foureyes.io

يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع....

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