بدائل - Leadberry

Foureyes

foureyes.io

يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع....