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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب في البرازيل وكندا وألمانيا والهند وأيرلندا وليتوانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. ويمكن للمستخدمين إضافة المكونات الإضافية الاجتماعية والتجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت والاتصال النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني ومنتديات المجتمع إلى مواقع الويب الخاصة بهم باستخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات Wix وتطبيقات الطرف الثالث. تم تصميم أداة إنشاء مواقع Wix على نموذج أعمال مجاني، وتحصل على إيراداتها من خلال الترقيات المتميزة.

الموقع الإلكتروني: wix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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