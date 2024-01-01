برامج اليانصيب - التطبيقات الأكثر شعبية
يتيح برنامج اليانصيب، المعروف أيضًا باسم برنامج تسويق المنافسة، للشركات إمكانية إشراك العملاء الحاليين والمحتملين بشكل فعال من خلال العروض الترويجية الجذابة القائمة على المكافآت. تلعب هذه الأدوات متعددة الاستخدامات دورًا محوريًا في تعزيز رؤية العلامة التجارية واكتساب العملاء المحتملين من خلال تسهيل الحملات القابلة للتخصيص التي تشمل السحوبات والمسابقات والهدايا والاختبارات المحفزة. يمكن لفرق التسويق ومديري المجتمع عبر الإنترنت والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي الاستفادة من هذه المنصات لاستكمال حملاتهم المستمرة أو تنسيق الأحداث المستقلة. يعمل برنامج اليانصيب بمثابة قوة مضاعفة للمساعي التسويقية، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، والتقاط تدفق كبير من العملاء المحتملين الجدد، وزيادة حركة المرور والإيرادات. يعد التكامل مع منصات الشبكات الاجتماعية الرئيسية سمة شائعة لبرامج اليانصيب، مما يسهل إعلانات الترويج السلس على صفحة الملف الشخصي للعلامة التجارية ويشجع المشاركة من الشبكات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر هذه الأدوات وظائف مثل الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانات التضمين لمواقع الويب أو منصات التجارة الإلكترونية. قد تتكامل بعض حلول برامج اليانصيب أيضًا مع ميزات مشابهة لمنشئي الصفحات المقصودة أو توفرها، مما يسمح بإنشاء صفحات ويب مستقلة أو نوافذ منبثقة. علاوة على ذلك، فإنها قد تشمل وظائف تشبه تلك الموجودة في برامج إنشاء النماذج عبر الإنترنت، وبرامج المسح، وبرامج تحديد هوية الزائرين، مما يتيح جمع البيانات بكفاءة من المشاركين. يمكن تصدير المعلومات المجمعة وتخزينها باستخدام برنامج التقاط العملاء المحتملين وأدوات التسويق الأخرى ذات الصلة لاستخدامها لاحقًا. ليتم النظر في إدراجه في فئة اليانصيب، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * توفير أدوات قوية لصياغة حملات تسويقية قائمة على المكافآت، بما في ذلك المسابقات والسحوبات. * تقديم ميزات تسهل جمع معلومات المشاركين. * المساعدة في توزيع الحملات عبر قنوات مختلفة، مما يضمن التواصل والمشاركة على نطاق واسع.
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Heyo
heyo.com
استخدم Heyo لإنشاء تطبيقات اليانصيب والمسابقات والحملات التي يتم نشرها على الهاتف المحمول وFacebook وفي أي مكان على الويب بسهولة.
UpViral
upviral.com
تُعد مسابقات اليانصيب والمكافآت الخاصة بـ UpViral أسرع طريقة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. قم بتوليد حركة المرور وتنمية قائمتك وتحويل المشتركين إلى عملاء.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
SweepWidget
sweepwidget.com
قم بإجراء مسابقات وهدايا جذابة. قم بزيادة عدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد المشتركين في الرسائل الإخبارية، واجتذاب عملاء محتملين جدد، وإشراك جمهورك، وتعزيز حركة المرور على موقع الويب، وغير ذلك الكثير.
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com عبارة عن منصة تسويق للحملات، وهي تُحدث ثورة في المشهد التسويقي من خلال تقديم حل شامل لجميع احتياجات التسويق. قم بتشغيل حملات لتسويق أعمالك إلى الأمام. حل الهدايا الشامل الخاص بك للمسابقات والاختبارات والمسابقات والمزيد. أساليب تسويق عادلة ومرنة ومتنوعة. Giveaway.com يغطي كل شيء.
Woobox
woobox.com
التجارب التي تعزز المشاركة قم بإنشاء وتشغيل المسابقات الناجحة والهدايا واستطلاعات الرأي والكوبونات والنماذج والمزيد.
Sweep
sweep.net
Sweep هي منصة لإدارة بيانات الاستدامة. تساعد برامجها الرائدة في السوق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على فهم جميع البيانات المالية الإضافية عبر أعمالها وسلسلة القيمة لإدارة متطلبات الإفصاح المتزايدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الأعمال المستدامة. شارك في تأسيسها راشيل ديلاكور، ويانيك...
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com هي أداة مجانية عبر الإنترنت لإنشاء هدايا ومسابقات يانصيب ومسابقات وعروض ترويجية على Instagram، مما يسمح لك باختيار تعليق عشوائي من صورة Instagram الخاصة بك.
Sweeppea
web.sweeppea.com
حل مسابقات اليانصيب بالخدمة الذاتية والكاملة: تسهل Sweeppea تشغيل العروض الترويجية القائمة على الجوائز والتي تولد عملاء محتملين وتزيد المشاركة والمبيعات. يتيح Sweeppea للمستخدمين الوصول إلى العملاء عبر الهاتف المحمول من خلال مسابقة يانصيب نصية للفوز. Sweeppea هي تقنية خاصة تهدف إلى إثارة اليانصيب و...
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. 👉 أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بنا. نحن نقدم تخصيصًا متق...
Osortoo
osortoo.com
تعمل Osortoo على تسهيل سحب الفائزين في المسابقات أو الهدايا أو السحوبات، وإنشاء صفحة مقصودة جميلة، وإنشاء صفحة تسجيل للحدث، وعرض المسابقة أثناء الحدث، واختيار الفائز من الشبكة الاجتماعية.
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple هو تطبيق قائم على الويب يوفر لمواقع الويب والعلامات التجارية والمدونات حلولًا بسيطة لإنشاء البيانات وإدارتها وتوليفها للهدايا المجانية واليانصيب والمسابقات عبر الإنترنت. الهدف الأساسي لـ PromoSimple هو تسهيل الأمر قدر الإمكان على الشركات للاحتفاظ بقواعد عملائها وتنميتها من خلال تسويق ال...
Leevia
leevia.com
Leevia هي أول منصة إيطالية تسمح لك بإنشاء وإدارة ومراقبة المسابقات عبر الإنترنت بما يتماشى مع اللوائح الإيطالية المتعلقة بمسابقات الجوائز ومع القانون الأوروبي بشأن الخصوصية (GDPR). يقدم خدمات لوكالات التسويق والاتصالات والعلامات التجارية الكبرى لجمع العملاء المتوقعين المؤهلين وإشراك المجتمع وخلق الو...
Fyre
fyre.id
Fyre هي أداة تسويقية تم إنشاؤها خصيصًا لصناعة blockchain. استنادًا إلى بروتوكول Hypersign وبيانات الاعتماد الشخصية والاجتماعية، يمكّن Fyre الشركات من تطوير متابعين على مستوى العبادة من خلال العروض الترويجية المتفجرة في الوقت الفعلي باستخدام انفجارات وسائل التواصل الاجتماعي واليانصيب والمسابقات وبرام...
Contests for Pages
contest-app.co
مسابقات الصفحات هو تطبيق لنشر المسابقات على صفحتك على الفيسبوك.
Strutta
strutta.com
تعمل تقنية Strutta الرائدة في الصناعة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين المستهدفين من خلال العروض الترويجية الاجتماعية القوية. تسمح أدوات Strutta للوكالات والعلامات التجارية والمطورين بإنشاء وإدارة المسابقات واليانصيب التفاعلية بسهولة. قامت Strutta بدعم العروض الترويجية الحائزة على جوائز لأفضل ...
Launchpad6
launchpad6.com
يوفر Launchpad6 تطبيقات ويب قائمة على السحابة والتي تعمل على الفور على إنشاء حلول فيديو عبر الإنترنت ذات علامة تجارية لدعم متطلبات الفيديو الخاصة بك. استغل قوة الفيديو بطرق لم تكن تظن أنها ممكنة من قبل. اجذب العملاء وأنشئ سلوكيات مختلفة لتفاعل المستخدم من خلال الإمكانات الفريدة لتطبيقات الفيديو الخ...
Fastory.io
fastory.io
Fastory هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق، وتوفر مجموعة التسويق الرائدة عبر الهاتف المحمول. يعمل الحل الجاهز على تمكين الشركات من رفع مستوى حملاتها التسويقية من خلال منحها القدرة على جذب الأشخاص الذين يهمهم أعمالهم وإشراكهم وتحويلهم بطريقة إبداعية. لم يكن إنشاء تجارب ذات معنى على الأجهزة المح...
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
تنمية وإشراك قائمة الرسائل الإخبارية الخاصة بك. سيساعدك برنامج Rewards Fuel على تحقيق المزيد من الأهداف التسويقية في وقت أقل من خلال تقديم مجموعة متنوعة من طرق المشاركة للمتسابقين. إن إجراء مسابقة مباشرة على Facebook أو Instagram يترك الكثير من الأمور على الطاولة فيما يتعلق بالمشاركة والتحقق والقيا...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo هي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق تساعد الشركات - وخاصة العلامات التجارية DTC - على النمو بشكل أسرع وبكفاءة رأسمالية أكبر. من خلال أدوات النمو القوية لدينا، ومجموعة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، وشبكة الشراكة الموسعة، يوفر DojoMojo للمسوقين جميع الأدوات التي يحتاجونها لبناء قائم...
Votigo
votigo.com
Votigo هي شركة رائدة في مجال التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة SaaS وحلول الخدمة الكاملة. تتيح منصة Votigo التكنولوجية، التي تأسست عام 2006، للعلامات التجارية والوكالات والمؤسسات اكتساب عملائها وإشراكهم وإدارتهم من خلال مجموعة التسويق الاجتماعي الكاملة التي تتضمن العروض الترويجية ...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter هي طريقة سهلة لتقديم الهدايا عبر الإنترنت. يجعل Rafflecopter من السهل جدًا إطلاق وإدارة هدية لأي علامة تجارية، على أي موقع ويب بدون تكنولوجيا المعلومات. المساعدة المطلوبة. قم بإطلاق وإدارة هديتك التالية في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. إذا كان بإمكانك النسخ/اللصق، فيم...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform هي أداة تسويقية مبتكرة تعمل على تبسيط طريقة تفاعل الشركات مع العملاء، بناءً على الموقع.
Socialman
socialman.net
Socialman عبارة عن منصة SaaS لإنشاء الهدايا وإدارتها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. إنه تطبيق متعدد المنصات يسمح للمستخدمين بنشر المحتوى على Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وTikTok وPinterest وTelegram وReddit وSpotify وSteam وDiscord وTwitch. تتوفر ميزات إجراءات الإحالة والاختبار و...
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم Socialshaker للمسوقين مجموعة من 30 آلية لإقامة مسابقات وألعاب هدايا مع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو الهاتف المحمول أو موقع الويب.
Cool Tabs
cool-tabs.com
قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. - قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين من خلال محتوى تفاعلي ...
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية ...
ViralKit
viralkit.io
عزز تأثيرك الاجتماعي من خلال أداة المسابقات والهدايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اكسر حدود المسابقات التقليدية والهدايا واليانصيب! استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة عدد المتابعين والإعجابات والعملاء والمشاركة.
ShortStack
shortstack.com
انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية ووكالات الإعلان والشركات الصغيرة المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تستخدم ShortStack لإنشاء حملات تسويقية تفاعلية مخصصة. قم بإنشاء مسابقات قابلة للتخصيص، ومسابقات يانصيب، واختبارات، وهدايا الهاشتاج، ومسابقات التعليق للدخول، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة،...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
تتخصص شركة Trade Show Award Co (TSPC) في تقديم هدايا الأحداث الحية البسيطة والمبسطة وبأسعار معقولة. توفر هذه المنصة موقعًا مركزيًا لإعداد وتنفيذ ومتابعة اليانصيب الذي تجريه في جناح المعرض التجاري الخاص بك. يمكنك بسهولة تتبع التقدم المحرز في الهبات، وتصدير العملاء المحتملين على الفور، والوصول إلى سجل...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill هو حل لوسائل الإعلام الخاصة بالبيع بالتجزئة ومشاركة المتسوقين يساعد تجار التجزئة ومنتجي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة/السلع الاستهلاكية المعبأة على زيادة مبيعاتهم. * نظام الخدمة الذاتية لتجار التجزئة لإطلاق وتعزيز العروض الترويجية ذات القيمة المضافة نيابة عن منتجي السلع الاستهلاكية سريعة...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Dominating هو برنامج مسابقات يسمح للشركات بإنشاء مسابقات عبر الإنترنت تنتشر بسرعة وتجمع عملاء محتملين مؤهلين.
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker هو حل عبر الإنترنت يساعد الشركات والمؤسسات غير الربحية على إجراء سحوبات ومسابقات يانصيب وهدايا عشوائية آمنة وغير متحيزة، ويتميز بأوزان الإدخال ووحدة الأحداث المباشرة وواجهة برمجة التطبيقات (API) ومولد الأرقام العشوائية والرسومات الرياضية، بالإضافة إلى تشفير البيانات وأمن SSL.
Fooji
fooji.com
تتعاون Fooji مع العلامات التجارية لتحويل المستهلكين إلى معجبين إلى الأبد. بفضل التكنولوجيا والأشخاص الذين يقومون بكل ذلك، تقدم منصة Fooji مجموعة من المنتجات المبتكرة - المدارة والمدارة ذاتيًا - لإنشاء الحملات والتعامل مع الخدمات اللوجستية وتمكين فرق العلامات التجارية من تنمية تفاعل المعجبين ونتائج ا...
Tellody
tellody.com
تعتبر Tellody أداة تسويق وإقناع مثيرة للاهتمام وممتعة دائمًا ويمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على الازدهار. إنه حل شامل وقوي وبأسعار معقولة وبسيط مصمم للمحترفين الذين ليس لديهم الكثير من الوقت والطاقة والمال للتسويق. لذلك تقوم Tellody بتعبئة مجموعة من الخدمات المتنوعة ضمن نفس المنصة. البريد الإلكترون...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos هي شركة رائدة عالميًا في مجال العروض الترويجية الرقمية التي تقدم منصة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام لإنشاء الحملات الرقمية وإدارتها بسلاسة عبر أي شبكة أو جهاز وسائط اجتماعية. Easypromos عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لإنشاء وإدارة العروض الترويجية والحملات والمسابقات والألعاب المصغرة وحملات...
VYPER
vyper.ai
VYPER هي أداة تسويقية تجعل من السهل تشغيل الحملات الفيروسية. قم بإعداد حملات الإحالة، وبرامج المكافآت/الولاء، والهدايا، ولوحات المتصدرين، والمزيد. إنه يعزز أسلوب اللعب والتحفيز لتحفيز المشاركة والقدرة على المشاركة للمساعدة في تنمية أعمالك بشكل أسرع وأكثر كفاءة! يجعل المنشئ المرن من السهل حقًا إنشاء ...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street عبارة عن منصة برمجية لمشاركة الجمهور تستخدمها أكثر من 4000 شركة إعلامية ومسوقة. يستخدم شركاء Second Street النظام الأساسي لإجراء مسابقات ومحتوى تفاعلي - مثل اختبارات الشخصية، واليانصيب، ومسابقات الصور، والمزيد - على موقعهم على الويب لتوليد إيرادات رقمية، وتنمية قاعدة بيانات البريد الإ...
Woorise
woorise.com
Woorise هي أسهل طريقة لإنشاء هدايا ومسابقات واسعة الانتشار وصفحات مقصودة ونماذج جذابة مثل الاستطلاعات والاختبارات. تساعد Woorise الشركات الصغيرة على التواصل مع الجمهور وجمع العملاء المحتملين وإغلاق المبيعات.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep عبارة عن منصة للتسويق الفيروسي تحتوي على أدوات لإنشاء مسابقات يانصيب ومسابقات وهدايا.