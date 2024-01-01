WebCatalog

Leevia

Leevia

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الموقع الإلكتروني: leevia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leevia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Leevia هي أول منصة إيطالية تسمح لك بإنشاء وإدارة ومراقبة المسابقات عبر الإنترنت بما يتماشى مع اللوائح الإيطالية المتعلقة بمسابقات الجوائز ومع القانون الأوروبي بشأن الخصوصية (GDPR). يقدم خدمات لوكالات التسويق والاتصالات والعلامات التجارية الكبرى لجمع العملاء المتوقعين المؤهلين وإشراك المجتمع وخلق الوعي بالعلامة التجارية على Instagram وFacebook وTwitter. وقد تم بالفعل اعتماد حلول Leevia من قبل الشركات الرائدة في السوق الإيطالية مثل RCS Media Group، وPublicis، وPuma، وMercedes، وCampari، وKetchum، وGrana Padano، وPirelli وLG. تنقسم منتجات منصة Leevia إلى 4 مجموعات: * مجموعة النمو، لزيادة قاعدة بيانات المستخدم الحالية وتقسيم المجتمع. يمكن دمج جميع المنتجات الموجودة في المجموعة (Giveaway، Instant Win، وما إلى ذلك) عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). * جناح الوعي لتحسين الوعي بالعلامة التجارية. المنتج الرئيسي للمجموعة هو مسابقة Instagram المدمجة مع الشبكة الاجتماعية الحالية. * جناح المشاركة، لإشراك المستخدمين الحاليين. من بين المنتجات مسابقة واستطلاعات الرأي. * Gamification Suite، لزيادة معدل التحويل لحملات جذب العملاء المحتملين.

الفئات:

Business
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: leevia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Leevia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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