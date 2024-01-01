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Fyre

Fyre

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fyre.id

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fyre على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fyre هي أداة تسويقية تم إنشاؤها خصيصًا لصناعة blockchain. استنادًا إلى بروتوكول Hypersign وبيانات الاعتماد الشخصية والاجتماعية، يمكّن Fyre الشركات من تطوير متابعين على مستوى العبادة من خلال العروض الترويجية المتفجرة في الوقت الفعلي باستخدام انفجارات وسائل التواصل الاجتماعي واليانصيب والمسابقات وبرامج الإحالة والمزيد. إنه متوافق مع Web3 ومبني على تشفير المفتاح العام. يساعدك Fyre على بناء "مجتمعات مرنة ويمكن الاعتماد عليها" بشكل آمن. باستخدام Fyre، يمكن لمشاريع blockchain تشغيل أحداث مجتمعية مثل: * العب لتكسب * اليانصيب * الهدايا * مسابقات * الإنزال الجوي * مسابقات MEME/الملصقات * أنشطة بناء المجتمع * حملات مخصصة

الفئات:

Business
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: fyre.id

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fyre. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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