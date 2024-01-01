Fyre هي أداة تسويقية تم إنشاؤها خصيصًا لصناعة blockchain. استنادًا إلى بروتوكول Hypersign وبيانات الاعتماد الشخصية والاجتماعية، يمكّن Fyre الشركات من تطوير متابعين على مستوى العبادة من خلال العروض الترويجية المتفجرة في الوقت الفعلي باستخدام انفجارات وسائل التواصل الاجتماعي واليانصيب والمسابقات وبرامج الإحالة والمزيد. إنه متوافق مع Web3 ومبني على تشفير المفتاح العام. يساعدك Fyre على بناء "مجتمعات مرنة ويمكن الاعتماد عليها" بشكل آمن. باستخدام Fyre، يمكن لمشاريع blockchain تشغيل أحداث مجتمعية مثل: * العب لتكسب * اليانصيب * الهدايا * مسابقات * الإنزال الجوي * مسابقات MEME/الملصقات * أنشطة بناء المجتمع * حملات مخصصة

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الموقع الإلكتروني: fyre.id

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