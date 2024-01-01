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Sweep

Sweep

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الموقع الإلكتروني: sweep.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweep على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sweep هي منصة لإدارة بيانات الاستدامة. تساعد برامجها الرائدة في السوق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على فهم جميع البيانات المالية الإضافية عبر أعمالها وسلسلة القيمة لإدارة متطلبات الإفصاح المتزايدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الأعمال المستدامة. شارك في تأسيسها راشيل ديلاكور، ويانيك تشيز، ورافائيل جولر، وتتعاون شركة Sweep مع المؤسسات والأسواق المتوسطة والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، مع عملاء من بينهم L’Oreal وLacoste وHewlett Packard. Sweep حاصلة على شهادة B Corp وهي عضو في ائتلاف قيادة تسعير الكربون التابع للبنك الدولي، وFrance Invest، والرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات.

الفئات:

Business
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: sweep.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweep. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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