Sweep هي منصة لإدارة بيانات الاستدامة. تساعد برامجها الرائدة في السوق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على فهم جميع البيانات المالية الإضافية عبر أعمالها وسلسلة القيمة لإدارة متطلبات الإفصاح المتزايدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الأعمال المستدامة. شارك في تأسيسها راشيل ديلاكور، ويانيك تشيز، ورافائيل جولر، وتتعاون شركة Sweep مع المؤسسات والأسواق المتوسطة والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، مع عملاء من بينهم L’Oreal وLacoste وHewlett Packard. Sweep حاصلة على شهادة B Corp وهي عضو في ائتلاف قيادة تسعير الكربون التابع للبنك الدولي، وFrance Invest، والرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات.

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الموقع الإلكتروني: sweep.net

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