تعد شركة El Corte Inglés S.A، التي يقع مقرها الرئيسي في مدريد، أكبر مجموعة متاجر متعددة الأقسام في أوروبا وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم. El Corte Inglés هي سلسلة المتاجر الكبرى الوحيدة المتبقية في إسبانيا. أصبحت El Corte Inglés عضوًا في الرابطة الدولية للمتاجر الكبرى منذ عام 1998.

الموقع الإلكتروني: elcorteingles.es

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