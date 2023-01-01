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El Corte Inglés

El Corte Inglés

elcorteingles.es

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تعد شركة El Corte Inglés S.A، التي يقع مقرها الرئيسي في مدريد، أكبر مجموعة متاجر متعددة الأقسام في أوروبا وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم. El Corte Inglés هي سلسلة المتاجر الكبرى الوحيدة المتبقية في إسبانيا. أصبحت El Corte Inglés عضوًا في الرابطة الدولية للمتاجر الكبرى منذ عام 1998.

الموقع الإلكتروني: elcorteingles.es

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ El Corte Inglés. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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