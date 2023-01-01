Copa Airlines

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خطوط بنما الجوية، SA، هي الناقل الرسمي لبنما. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بنما، بنما. Copa هي شركة تابعة لشركة Copa Holdings, S.A. وكذلك عضو في Star Alliance.

الموقع الإلكتروني: copaair.com

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