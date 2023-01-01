TAP Air Portugal

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طيران تاب البرتغال هي شركة الطيران المملوكة للدولة في البرتغال، ويقع مقرها الرئيسي في مطار لشبونة والذي يعمل أيضًا كمركز لها. TAP – Transportes Aéreos Portugales – عضو في تحالف Star Alliance منذ عام 2005 وتقوم بتشغيل ما متوسطه 2500 رحلة أسبوعيًا إلى 90 وجهة في 34 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: flytap.com

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