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TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

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الموقع الإلكتروني: flytap.com

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طيران تاب البرتغال هي شركة الطيران المملوكة للدولة في البرتغال، ويقع مقرها الرئيسي في مطار لشبونة والذي يعمل أيضًا كمركز لها. TAP – Transportes Aéreos Portugales – عضو في تحالف Star Alliance منذ عام 2005 وتقوم بتشغيل ما متوسطه 2500 رحلة أسبوعيًا إلى 90 وجهة في 34 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: flytap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TAP Air Portugal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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