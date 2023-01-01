قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الخطوط الملكية المغربية، والمعروفة أكثر باسم RAM، هي الناقل الوطني المغربي، وكذلك أكبر شركة طيران في البلاد. الخطوط الجوية المغربية مملوكة بالكامل للحكومة المغربية، ويقع مقرها الرئيسي في مطار الدار البيضاء-أنفا. انضمت إلى تحالف Oneworld في عام 2020.

الموقع الإلكتروني: royalairmaroc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Royal Air Maroc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.