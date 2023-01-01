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Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

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الموقع الإلكتروني: royalairmaroc.com

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الخطوط الملكية المغربية، والمعروفة أكثر باسم RAM، هي الناقل الوطني المغربي، وكذلك أكبر شركة طيران في البلاد. الخطوط الجوية المغربية مملوكة بالكامل للحكومة المغربية، ويقع مقرها الرئيسي في مطار الدار البيضاء-أنفا. انضمت إلى تحالف Oneworld في عام 2020.

الموقع الإلكتروني: royalairmaroc.com

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