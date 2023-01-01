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Finair

finnair.com

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فين إير هي الناقل الوطني وأكبر شركة طيران في فنلندا، ويقع مقرها الرئيسي في فانتا على أرض مطار هلسنكي، مركزها. تهيمن شركة Finnair والشركات التابعة لها على السفر الجوي المحلي والدولي في فنلندا. المساهم الرئيسي فيها هو حكومة فنلندا.

الموقع الإلكتروني: finnair.com

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