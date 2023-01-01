اشتر رحلات طيران رخيصة إلى دول البلطيق والشرق الأوسط وأوروبا عبر الإنترنت اليوم من airBaltic. نسافر إلى أكثر من 70 وجهة من ريغا وفيلنيوس وتالين. شركة airBaltic، التي تم تأسيسها قانونيًا باسم AS Air Baltic Corporation، هي الناقل الوطني للاتفيا، ويقع مكتبها الرئيسي في مطار ريغا الدولي في بلدية ماروب بالقرب من ريغا. مركزها الرئيسي هو ريغا، ولها قواعد في تالين وفيلنيوس وتامبيري.

الموقع الإلكتروني: airbaltic.com

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