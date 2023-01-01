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طيران مالطا بي إل سي هي شركة الطيران الوطنية في مالطا، ويقع مقرها الرئيسي في لوقا ومركزها في مطار مالطا الدولي. وتقدم خدماتها إلى وجهات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الموقع الإلكتروني: airmalta.com

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