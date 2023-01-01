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Air Malta

Air Malta

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الموقع الإلكتروني: airmalta.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

طيران مالطا بي إل سي هي شركة الطيران الوطنية في مالطا، ويقع مقرها الرئيسي في لوقا ومركزها في مطار مالطا الدولي. وتقدم خدماتها إلى وجهات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الموقع الإلكتروني: airmalta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Air Malta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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