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Wizz Air

Wizz Air

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الموقع الإلكتروني: wizzair.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wizz Air، تأسست بشكل قانوني باسم Wizz Air المجر المحدودة. وتعرف باسم W!ZZ Air، وهي شركة طيران مجرية منخفضة التكلفة للغاية ويقع مكتبها الرئيسي في بودابست، المجر. تخدم شركة الطيران العديد من المدن في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك بعض الوجهات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الموقع الإلكتروني: wizzair.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wizz Air. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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