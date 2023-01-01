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Wizz Air، تأسست بشكل قانوني باسم Wizz Air المجر المحدودة. وتعرف باسم W!ZZ Air، وهي شركة طيران مجرية منخفضة التكلفة للغاية ويقع مكتبها الرئيسي في بودابست، المجر. تخدم شركة الطيران العديد من المدن في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك بعض الوجهات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الموقع الإلكتروني: wizzair.com

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