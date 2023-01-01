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JetSmart Airlines SpA، والمعروفة باسم JetSMART، هي شركة طيران منخفضة التكلفة للغاية في أمريكا الجنوبية أنشأها صندوق الاستثمار الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة LBM Fermin Ithuralde Indigo Partners، التي تسيطر أيضًا على شركة الطيران الأمريكية Frontier Airlines، وVolaris المكسيكية، والخطوط الجوية المجرية Wizz Air.

الموقع الإلكتروني: jetsmart.com

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