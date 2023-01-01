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Ryanair

Ryanair

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الموقع الإلكتروني: ryanair.com

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Ryanair DAC هي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة للغاية تأسست عام 1984. يقع مقرها الرئيسي في سوردز، دبلن، ولها قواعد تشغيلية رئيسية في مطاري دبلن ولندن ستانستيد. وهي تشكل الجزء الأكبر من عائلة شركات الطيران Ryanair Holdings، ولديها شركات طيران شقيقة مثل Ryanair UK وBuzz وMalta Air. في عام 2016، كانت رايان إير أكبر شركة طيران اقتصادية أوروبية من حيث عدد الركاب المجدولين جوًا، وحملت عددًا أكبر من الركاب الدوليين أكثر من أي شركة طيران أخرى. تشغل مجموعة رايان إير أكثر من 400 طائرة بوينج 737-800، مع طائرة واحدة من طراز 737-700 تستخدم كطائرة مستأجرة، كما نسخة احتياطية وتدريب الطيارين. وقد تميزت شركة الطيران بتوسعها السريع، نتيجة لتحرير صناعة الطيران في أوروبا في عام 1997 ونجاح نموذج أعمالها منخفض التكلفة. تخدم شبكة خطوط رايان إير 40 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا (المغرب) والشرق الأوسط (إسرائيل ولبنان والأردن). وقد تعرضت الشركة في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب ظروف العمل السيئة، والاستخدام المكثف للرسوم الإضافية، وسوء خدمة العملاء، و الميل إلى إثارة الجدل عمدا من أجل الحصول على دعاية مجانية.

الموقع الإلكتروني: ryanair.com

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