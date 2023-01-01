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SpiceJet

SpiceJet

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سبايس جيت هي شركة طيران هندية منخفضة التكلفة يقع مقرها الرئيسي في جورجاون، هاريانا. وهي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد من حيث عدد الركاب المحليين، بحصة سوقية تبلغ 13.6% اعتبارًا من مارس 2019.

الموقع الإلكتروني: spicejet.com

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