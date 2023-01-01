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سبايس جيت هي شركة طيران هندية منخفضة التكلفة يقع مقرها الرئيسي في جورجاون، هاريانا. وهي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد من حيث عدد الركاب المحليين، بحصة سوقية تبلغ 13.6% اعتبارًا من مارس 2019.

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