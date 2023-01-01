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Deutsche Lufthansa AG (النطق الألماني: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː])، والتي يتم اختصارها عادة إلى Lufthansa، هي الناقل الوطني وأكبر شركة طيران في ألمانيا، والتي عندما تقترن بشركاتها التابعة، تصبح ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب المنقولين. اسم حامل العلم السابق مشتق من الكلمة الألمانية Luft التي تعني "الهواء" وHansa التي تعني الرابطة الهانزية. لوفتهانزا هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لتحالف ستار، وهو أكبر تحالف طيران في العالم، تأسس عام 1997. وشعار الشركة هو "قل نعم للعالم". إلى جانب خدماتها الخاصة، وتمتلك شركات طيران فرعية لنقل الركاب الخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية السويسرية الدولية Lines وBrussels Airlines وEurowings (يشار إليها باللغة الإنجليزية من قبل Lufthansa باسم مجموعة Passenger Airline Group)، تمتلك Deutsche Lufthansa AG العديد من الشركات ذات الصلة بالطيران، مثل Lufthansa Technik وLSG Sky Chefs، كجزء من مجموعة Lufthansa. في المجمل، تمتلك المجموعة أكثر من 700 طائرة، مما يجعلها واحدة من أكبر أساطيل شركات الطيران في العالم. يقع مكتب لوفتهانزا المسجل والمقر الرئيسي للشركة في كولونيا. تقع قاعدة العمليات الرئيسية، والتي تسمى مركز لوفتهانزا للطيران، في المركز الرئيسي لشركة لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، ويقع مركزها الثانوي في مطار ميونيخ حيث يتم الحفاظ على مركز ثانوي لعمليات الطيران.

الموقع الإلكتروني: lufthansa.com

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