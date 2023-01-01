Vietnam Airlines

الخطوط الجوية الفيتنامية هي الناقل الرسمي لفيتنام. تأسست شركة الطيران في عام 1956 وتم تأسيسها لاحقًا كمؤسسة مملوكة للدولة في أبريل 1989. يقع المقر الرئيسي للخطوط الجوية الفيتنامية في منطقة لونغ بين، هانوي، ولها مراكز في مطار نوي باي الدولي ومطار تان سون نهات الدولي.

الموقع الإلكتروني: vietnamairlines.com

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