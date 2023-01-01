مارشال هي سلسلة أمريكية من المتاجر متعددة الأقسام المملوكة لشركة TJX. تمتلك شركة Marshalls أكثر من 1000 متجر أمريكي، بما في ذلك متاجر أكبر تسمى Marshalls Mega Store، تغطي 42 ولاية وبورتوريكو، و61 متجرًا في كندا. توسعت شركة مارشال لأول مرة في كندا في مارس 2011.

الموقع الإلكتروني: marshalls.com

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