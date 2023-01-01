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Marshalls

Marshalls

marshalls.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marshalls على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مارشال هي سلسلة أمريكية من المتاجر متعددة الأقسام المملوكة لشركة TJX. تمتلك شركة Marshalls أكثر من 1000 متجر أمريكي، بما في ذلك متاجر أكبر تسمى Marshalls Mega Store، تغطي 42 ولاية وبورتوريكو، و61 متجرًا في كندا. توسعت شركة مارشال لأول مرة في كندا في مارس 2011.

الموقع الإلكتروني: marshalls.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marshalls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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