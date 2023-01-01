Chick-fil-A هي سلسلة مطاعم أمريكية للوجبات السريعة وهي الأكبر في البلاد والمتخصصة في شطائر الدجاج. يقع المقر الرئيسي لشركة Chick-fil-A في كوليدج بارك، جورجيا، وتدير 2897 مطعمًا في 49 ولاية، وكذلك في مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

الموقع الإلكتروني: chick-fil-a.com

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